Ravensburg

81-Jährige verursacht Unfall mit hohem Sachschaden

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 25. 000 Euro entstand am Dienstagabend bei einem Unfall in der Meersburger Straße, so die Polizei.

Veröffentlicht: 27.09.2023, 15:47 Von: sz