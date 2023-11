Jedes Jahr dokumentiert der Ravensburger Fotograf Siegfried Heiss in einem Buch umfangreich die Stimmung und wichtigsten Ereignisse beim Rutenfest. Jetzt ist der Band für 2023 erhältlich.

Das aktuelle Rutenfestbuch ist bereits der 33. Band. Bei der Firma Schaal am Marienplatz kann er zu den Öffnungszeiten angeschaut und bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt in der ersten Dezemberwoche. Das Buch hat laut Siegfried Heiss 94 Seiten und über 800 Fotos. Zu sehen sind Insignienübergabe, Rutenfesteröffnung auf dem Marienplatz, Antrommeln in der Bachstraße, Froher Auftakt, Schützenzug der ehemaligen Realschüler sowie Schießwettbewerbe, Festzug und Trommlerball. Aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums des Mädchenschießens sind ab dieser Zeit auch alle Schützenkönige und Königinnenverewigt.