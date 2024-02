62-Jähriger missachtet rote Ampel und baut Unfall

Möglicherweise das Rotlicht an einer Ampel missachtet und dadurch einen Unfall verursacht hat ein 62-jähriger Seat-Fahrer am Montagmorgen kurz vor 11 Uhr. Das teilt die Polizei mit. Der Mann wollte von der Abfahrt Ravensburg-Süd der B 30 kommend nach links auf das Schussental-Viadukt abbiegen und überfuhr dabei mutmaßlich eine rote Ampel. In der Folge kollidierte er mit einem aus Richtung Ravensburg kommenden Kleintransporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat noch auf einen an der Ampel wartenden BMW geschleudert. Während die Beteiligten nach jetzigem Stand unverletzt blieben, entstand an den drei Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro.