60 Jahre Johanniter Ravensburg müssen gefeiert werden

Die Johanniter Ravensburg feiern am Sonntag, 24. September, ab 9 Uhr im Pfannenstiel 31 in Ravensburg ihr 60. Jubiläum. Hier ein Bild von der Erste-Hilfe-Prüfung in den 60er-Jahren. (Foto: Johanniter). Mit einem Gottesdienst samt Fahrzeugsegnung wird der Tag an der Dienststelle gestartet. Im Anschluss gibt es einen Frühschoppen mit musikalischer Umrahmung. Neben einer Fahrzeugschau und verschiedenen Ständen wird es auch Programm für die kleinen Gäste geben. Für das leibliche Wohl samt Kuchen ist gesorgt.