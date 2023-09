Stolz kann Stefan Dittrich, Regionalvorstand der Johanniter, auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblicken. Seit 1963, als die Ravensburger Gruppe gegründet wurde, ging es stetig aufwärts. Heute engagieren sich im Bezirk Oberschwaben/Bodensee, für den Dittrich verantwortlich zeichnet, 300 ehrenamtliche Helfer und 500 hauptamtlich Beschäftigte. Allein in Ravensburg sind es 140 Ehrenamtliche.

Regionalvorstand Stefan Dittrich (Foto: Wolfgang Steinhübel )

„Wir sind hier wie eine große Familie“, so Dittrich. „Die Zusammenarbeit läuft reibungslos.“ So hat er im Bereich der ehrenamtlichen Helfer keinerlei Nachwuchssorgen. Die Helfer sind von ihrem Tun zutiefst überzeugt und geben Empfehlungen an Freunde und Bekannte weiter.

Bei uns kann jeder - egal was er beruflich macht oder welche Herkunft er hat ‐ Verantwortung übernehmen. Jeder findet bei uns seinen Platz, so Dittrich.

Zuverlässigkeit und Organisationstalent sind maßgebliche Faktoren. Oft schon war das Engagement bei den Johannitern entscheidend für die berufliche Entwicklung. Helfer, die mit der Sanitätsausbildung begonnen haben, studierten Medizin, andere nehmen führende Positionen in der Wirtschaft ein.

Vielfältige Aufgabenbereiche

Vielfältig sind die Bereiche, in denen sich die Johanniter heute engagieren ‐ im Gegensatz zum Gründungsjahr 1963. Der Schwerpunkt der ehrenamtlichen Gruppe lag damals auf der Erste-Hilfe-Ausbildung. Die Gruppenräume befanden sich zunächst im Frauentor, später im Keller der heutigen Volkshochschule in der Wilhelmstraße und schließlich am Moltkeplatz. Seit den 1990er-Jahren haben die Johanniter Ravensburg ihren Sitz im Pfannenstiel 31.

Sanitätsdienst 2023 beim Stadtlauf in Ravensburg (Foto: Johanniter )

Heute stehen zwar der Rettungs- und Sanitätsdienst sowie der Bevölkerungsschutz im Fokus ‐ aber auf vielen anderen Feldern wird mit Rat und Tat Hilfe geleistet. Die Helfer-vor-Ort-Gruppe leistet wertvolle Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, während die Schnell-Einsatz-Gruppe beispielsweise bei Bränden oder größeren Verkehrsunfällen zum Einsatz kommt. Einige Helfer engagieren sich im Kriseninterventionsteam, um Menschen nach besonders belastenden Ereignissen zu helfen. Senioren schätzen den Hausnotruf und den Menüservice.

Neben der Erste-Hilfe-Ausbildung widmen sich die Johanniter auch der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Jugendgruppen und im Schulsanitätsdienst. Weitere Tätigkeitsfelder sind die Hospizarbeit, die Flüchtlingsintegration, die humanitäre Hilfe im Ausland und die Weihnachtstrucker-Aktion. In der Region sind die Johanniter Träger von insgesamt 26 Kindertagesstätten.

Mehr Unterstützung vom Land gefordert

Eine große Herausforderung ist und bleibt wohl auch die Finanzierung. Man erhält fast kaum staatliche Unterstützung. So hat zum Beispiel der Landkreis Ravensburg nur einmal eine finanzielle Unterstützung gegeben ‐ beim Kauf von einheitlichen Helmen. Ansonsten wird ein Großteil des Budgets durch Fördermitglieder generiert. Mehrere 100.000 Euro werden im Jahr für Ausbildung, Jugendarbeit, Sanitätsgruppen, Material oder Fahrzeuge benötigt. Diettrich fordert hier mehr Unterstützung des Landes.

Nun feiern die ehrenamtlichen Helfer ihr Jubiläum am Sonntag, 24. September, ab 9 Uhr im Pfannenstiel 31 in Ravensburg. Mit einem Gottesdienst samt Fahrzeugsegnung beginnen die Feierlichkeiten an der Dienststelle. Im Anschluss gibt es einen Frühschoppen mit musikalischer Umrahmung. Neben einer Fahrzeugschau und verschiedenen Ständen wird es auch Programm für die kleinen Gäste geben. Auch für Bewirtung ist gesorgt.