60-Jähriger beschädigt Blitzer

Ein 60-Jähriger muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten, nachdem er am Donnerstag gegen 17 Uhr eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage in der Friedrichshafener Straße beschädigt hatte. Das teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde der Mann mit seinem Fahrzeug kurz zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit von der Messanlage gemessen. Nachdem er dies bemerkt hatte, hielt er wenig später an, kam zurück und trat die Messanlage mit einem gezielten Tritt um. Er konnte im Nachhinein ermittelt werden und muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg rechnen. Der Sachschaden an der Messanlage kann noch nicht beziffert werden.