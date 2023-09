530 Erstklässler feiern Einschulung in Ravensburg

Das neue Schuljahr geht los. Für die Kinder der Jahrgänge 2016 und 2017 geht es damit zum ersten Mal in die Schule.

Am Donnerstagvormittag begann für viele Erstklässler in Ravensburg der „Ernst des Lebens“. Insgesamt 530 Schulanfänger gibt es dieses Jahr in Ravensburg. In den städtischen Schulen sind es 340 Erstklässler. In den privaten Grundschulen wurden 190 Kinder eingeschult.

Zwei neue Klassen in Weißenau

Nach einem Gottesdienst in der Klosterkirche trafen sich auch die neuen Erstklässler der Grundschule Weißenau in der Fest– und Turnhalle der Schule zu der Einschulungsfeier. Stolz präsentierten die Kleinen ihre Schultüten und Schulranzen. Zwei neue Klassen gibt es dieses Jahr an der Weißenauer Grundschule: die Hasen– und die Igelklasse.

Schulen können Fotos online hochladen

Schulen, die ihre Einschulungsfotos veröffentlichen möchten, können diese in der Storybox online unter www.schwaebische.de/storybox hochladen. Die Bilder erscheinen dann auf den Heimatseiten in der Ravensburger Printausgabe sowie auf der Homepage der „Schwäbischen Zeitung“.