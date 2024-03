42.000 Euro für den Dornahof - plus ein kleiner Film in der ARD

Die Stiftung Deutsche Fernsehlotterie hat die Arbeit des Einrichtungsverbunds Dornahof mit einer Spende über 42.000 Euro unterstützt. Die Summe wurde aufgeteilt auf die ambulanten Hilfeeinrichtungen des Einrichtungsverbunds an den Standorten Ravensburg, Tübingen und Biberach. Am Dornahof Ravensburg im Württemberger Hof beispielsweise wurde die anteilige Spende investiert in die Neuausstattung der Ausgabestelle für Mittagessen und Kleiderspenden, wie die Einrichtung mitteilt. zusätzlich informierte die ARD Fernsehlotterie vor der Ziehung der Lottozahlen mit zwei kurzen Filmbeiträgen zum Dornahof Ravensburg. Im Bild (Foto: Dornahof) Sozialarbeiterin Lorena Schwartz (rechts) und Klientin Veronique Gass während der Dreharbeiten. Die beiden ausgestrahlten Film sind in Originallänge auf YouTube unter dem Suchbegriff „ARD Fernsehlotterie 21.1.2024“ zu sehen. Eine Zusammenfassung gibt es auch auf www.dornahof.de.