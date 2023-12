40 Jahre versteckt: Denkmalgeschützte Holzdecke wiederentdeckt

40 Jahre blieb sie in der Bahnhofshalle unentdeckt. Doch jetzt erstrahlt die historische Decke wieder über den Köpfen der Reisenden. Seit Mitte der 80er Jahre überdeckten Gipsplatten die Holzverzierungen. Die Gipsplatten wurden nun im Rahmen der Bahnhofssanierung entfernt.

„Niemand hat das erwartet“, sagt Bahnhofsmanagerin Andreja Beil. „Doch die bisherige Gipsdecke wirkte einfach falsch zu den großen Fenstern. Also haben wir einen Blick darunter geworfen und diesen Schatz gefunden.“ Vor Beginn der Arbeiten hatte die Deutsche Bahn auf alten Gebäudeplänen die denkmalgeschützte Decke wiederentdeckt.

Wohlfühlen und Sicherheit

Eine deutliche Veränderung können Reisende auch bei den Sitzmöglichkeiten erkennen. „Die Reisenden sollen sich im Bahnhof wohlfühlen“, so Beil und zeigt auf die neue Holzbank. Diese ersetzt die bisherigen Metallstühle.

Schräge Fensterbänke sollen gegen das Ablegen von Müll und Flaschen wirken. (Foto: Maximilian Ost )

„Jahrelang wurde die Gestaltung von Bahnhöfen deutschlandweit ignoriert. Doch gerade für Reisende ist das Erscheinungsbild des Bahnhofes essenziell für die anschließende Fahrt.“ sagt Beil. Daher entschied sich die Deutsche Bahn, auch den Bahnhof in Ravensburg umfassend zu modernisieren. Bereits im Frühjahr erhielt die Außenfassade einen neuen Anstrich. Nun folgte die Wartehalle, die seit Juni teilweise gesperrt war. „Die Menschen sollen sich im Bahnhof sicher fühlen“, betont die Managerin. Die dunklen Farben der alten Halle wurden daher durch helle Wände und Böden und eine neue Beleuchtung ersetzt.

Drei neue Grundfarben

Bei der Gestaltung der Bahnhofshalle lag der Fokus auf optisch zusammenpassenden Farben und beschränkt sich auf Weiß-, Schwarz- und Brauntöne. Eine weitere Besonderheit seien die analogen Uhren im Bahnhof, so Beil. Um sie farblich in den Raum zu integrieren, sind die Zeiger nicht wie an anderen Bahnhöfen blau, sondern schwarz.

Doch nicht nur das optische Erscheinungsbild des Ravensburger Bahnhofes lag bei der Planung und dem Bau im Fokus. Auch sollen beispielsweise schräge Fensterbänke dafür sorgen, dass Reisende ihren Müll oder Flaschen nicht herumliegen lassen.

Kleinere Arbeiten, wie die Anbringung von Hinweisschildern, sollen Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein. Bis etwa 2025 plant die Bahn zudem die Modernisierung der Anzeigetafeln an den Bahnsteigen. „Menschen mit Sehbeeinträchtigung sollen durch das Drücken eines Knopfes die Fahrtinformationen abhören können“, sagte Andreja Beil.