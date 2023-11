Die Arbeit von Schulsozialarbeitern in Baden-Württemberg feiert dieses Jahr ihr 40. Bestehen. Seit den 1990er-Jahren hat sich diese Form der Jugendhilfe auch deutschlandweit an Schulen etabliert. Heute spielt sie eine entscheidende Rolle im Umgang mit den vielfältigen Herausforderungen, denen Kinder und Jugendliche gegenüberstehen.

Doch um Konflikte miteinander sinnvoll bewältigen zu können, bedarf es vor allem eines: fundierte Argumente. „Doch die hat man oft nicht“, sagt Schulsozialarbeiterin Stefanie Kruse. „Gerade in der heutigen Zeit, in der alles so schnelllebig geworden ist, fehlt einem die Zeit, sich auf Konfliktthemen vorzubereiten.“

Damit steht die Arbeit vor neuen Herausforderungen. Denn neben der Unterstützung von Schülern in schwierigen Lebenslagen, müssen Schulsozialarbeiter auch Konflikte bewältigen, die aus den Heimatländern der Schüler mitgebracht werden. So sind aktuell der Israel-Palästina-Konflikt, aber auch der Krieg in der Ukraine geopolitische Themen, die in den Klassenzimmern lebendig werden, wenn Schüler mit unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen aufeinandertreffen.

Kinder in der Vermittlerrolle

Auch Wolfgang Seeger-Roth, einer der ersten Schulsozialarbeiter in der Region Ravensburg, betont die Bedeutung der Arbeit. Insbesondere in Migrantenfamilien, wo Sprachbarrieren existieren, wird die Rolle des Schulsozialarbeiters als Vermittler und Vertrauensperson entscheidend. Denn meist sind es die Kinder, die sprachlich für ihre Eltern sorgen müssen. Doch die Herausforderungen seien nicht neu, so Seeger-Roth.

Bereits in den 1980er-Jahren führte der bis heute andauernde Konflikt zwischen der Türkei und der kurdischen Opposition auch zu Auseinandersetzungen in den Klassenräumen. Heute sei die Spannung unter den Kindern und Jugendlichen aber deutlich intensiver, sagt Wolfgang Seeger-Roth. Und weiter:

Früher war es ein kleines Feuer, dass schnell gelöscht werden konnte. Heute zündet man ein Streichholz an und der ganze Wald brennt. Wolfgang Seeger-Roth

Doch auch die Sozialen Medien seien mitverantwortlich, dass gesellschaftliche Themen schneller in den Schulalltag einfließen und diskutiert werden. „Konflikte, die in den Medien präsent sind, können sich blitzschnell auf Schüler auswirken“, sagt Barbara Kuhn-Schwarz, die seit 2019 als Schulsozialarbeiterin tätig ist.

So können beispielsweise Nachrichten über Ereignisse in Flüchtlingsunterkünften zu Ängsten und Unsicherheiten bei den betroffenen Schülern führen. „Das kann bereits in 45 Minuten Mittagspause eskalieren. Und den Konflikt dann zu koordinieren, mit Argumenten, die nicht fundiert sind, ist fast unmöglich“, sagt Kuhn-Schwarz. Dadurch werde der Schulalltag regelmäßig stark beeinflusst.

Ruf nach mehr Unterstützung

An Schulen ohne Schulsozialarbeiter seien Lehrkräfte mittlerweile häufig nicht mehr in der Lage, diese Lasten der Schüler abzufedern. Schließlich sammeln viele der Kinder und Jugendlichen bereits in jungen Jahren negative Erfahrungen, die nur selten besprochen und dadurch abgebaut werden können. Die Unterstützung durch Schulsozialarbeiter sei daher essenziell, sagt Stefanie Kruse.

Seit Beginn der Arbeit vor 40 Jahren sei die Akzeptanz der sozialen Arbeit im Bildungswesen zwar deutlich gestiegen, doch noch immer fehle die Zusammenarbeit einzelner Berufsfelder. Daher sei es auch für die Zukunft wichtig, dass Schulsozialarbeiter gemeinsam mit Lehrkräften und Psychologen an einem Strang ziehen, um auch künftige Krisen und Herausforderungen von Schülern bewältigen zu können, so Kruse.