4,6 Millionen Euro für Krankenhäuser im Kreis Ravensburg

Der Bund unterstützt in Zeiten stark gestiegener Energiepreise über 1.600 Krankenhäuser mit bis zu sechs Milliarden Euro. „Bis Ende Juni dieses Jahres haben sechs Krankenhäuser im Landkreis Ravensburg bereits Mittel in Höhe von 4,6 Millionen Euro vom Bund erhalten“, freuen sich die drei Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger (Bündnis 90/Die Grünen), Heike Engelhardt (SPD) und Benjamin Strasser (FDP) in einer Pressemitteilung.

Die Auszahlung der Energiehilfen des Bundes für direkte sowie indirekte Energiemehrkosten an Krankenhäuser erfolgt demnach in mehreren Tranchen. Am 8. August wurde eine weitere Teilzahlung vom Bundesamt für Soziale Sicherung an die Länder oder die zuständigen Krankenkassen zur Weiterleitung an die Krankenhäuser geleistet. Zu dieser Auszahlung liegen dem Bund aber noch keine nach Krankenhäusern aufgeschlüsselten Daten vor.

„In den nächsten Monaten und im Frühjahr des kommenden Jahres wird der Bund weitere Hilfen an Krankenhäuser zahlen“, so die drei Bundestagsabgeordneten in der Mitteilung. Bis zum Ende des Jahres würden sich die vom Bund ausgezahlten Hilfen auf insgesamt knapp vier Milliarden Euro belaufen. Für das nächste Jahr stünden rund zwei Milliarden Euro zum Ausgleich für direkte und indirekte Energiemehrkosten zur Verfügung.