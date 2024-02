Insgesamt 380 Helferinnen und Helfer sorgen von 16. Januar bis 4. Februar für das Gelingen der Vesperkirche, etwa 40 sind es pro Tag. Eindrücke von einem Tag als freiwillige Helferin.

Die vielen Ehrenamtlichen tragen dazu bei, dass sich die Besucher auch im 15. Jahr der Veranstaltung rundum wohlfühlen. Wie sie das tun? Indem sie täglich Brote belegen, Essen und Getränke ausgeben, Lebensmittelspenden einsammeln und schmutziges Geschirr abräumen. Aber auch, indem sie Haare schneiden, Füße pflegen, zuhören und medizinischen Rat geben.

Kollegiale Atmosphäre unter den Helfern

Auffallend ist die ebenso kollegiale wie gewissenhafte Atmosphäre unter den Helfern. Für viele von ihnen ist die Vesperkirche eine Herzensangelegenheit. Sie sind froh, mit ihrem Einsatz einen Beitrag für die Gesellschaft leisten zu können. Und manch einer genießt einfach die Abwechslung zum Alltag.

10.30 Uhr: Der Einsatz für die Freiwilligen beginnt eine halbe Stunde vor Einlass mit der Teambesprechung. Vanessa Raichle, Projektverantwortliche der Zieglerschen, liest die Namen der Personen vor und teilt ihnen mit, für welches Team sie eingeteilt sind. Mein Name fällt nicht, da ich keinem Team fest zugeteilt bin, sondern stattdessen in jeden Bereich mal hineinschnuppern darf. Die meisten Helfer gehören zur Generation Ü60. Auch haben sich für heute einige Mitarbeiter der BW-Bank sowie Schüler des KBZO als Freiwillige gemeldet. Zusammen mit den Fahrern leisten an diesem Montag 46 Menschen ihren Beitrag zum Gelingen der Vesperkirche. Nach ein paar letzten Hinweisen, unter anderem zur Hygiene, geht’s direkt los.

Friseurin empfängt 6 bis 9 Kunden täglich

11 Uhr: Friseurmeisterin Alexandra Frater-Pabst aus Weingarten bietet seit neun Jahren kostenlos ihre Dienste in der Vesperkirche an. Täglich von 10 bis 13.30 Uhr schneidet sie sechs bis neun Kunden die Haare. Einen regulären Friseurbesuch könnten sich viele von ihnen nicht leisten, erzählt Frater-Pabst. Dies bestätigt auch die Kundin, die gerade mit frisch gewaschenen Haaren auf dem Friseurstuhl sitzt.

Friseurmeisterin Alexandra Frater-Pabst aus Weingarten schneidet einer Vesperkirche-Besucherin die Haare. Die junge Frau hat sich, so sagt sie, seit fünf Jahren keinen Friseurbesuch mehr geleistet. (Foto: Rahel Krömer )

„Ich war seit fünf Jahren nicht mehr beim Friseur“, sagt die junge Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte. Auch den Besuch beim Tierarzt für ihren Hund könne sie zurzeit nicht bezahlen. „Ohne die Vesperkirche wäre ich diesen Monat verloren“, sagt sie. Ich frage mich, was genau das bedeutet und wie sie in diese Lage geraten ist, möchte ihr aber den seltenen Moment der Entspannung nicht verderben. Deshalb lasse ich die beiden Frauen schnell wieder alleine.

11.15 Uhr: Sechs Freiwillige gehören zum „Team Vesperbrote“. Ich sitze einem Mann gegenüber, der - wie ich - Brote mit Butter bestreicht und mit Käsescheiben belegt. Er konzentriert sich auf seine Arbeit und spricht nicht viel. Ich erfahre lediglich, dass er in Frührente ist und bei der Vesperkirche mithilft, um mal zu Hause raus zukommen und in netter Gesellschaft zu sein. Eine weitere Helferin packt jeweils ein Käse- und ein Salamibrot in einen Beutel. Die Chefin des Teams Vesperbrote, Ingrid Reinbold, ist während der gesamten drei Wochen täglich im Einsatz. Seit zehn Jahren gehört die Seniorin zum Team der Ehrenamtlichen. „Ich bin über 70 und Witwe. Ich habe Zeit“, sagt sie.

11.30 Uhr: An der Heißgetränke-Theke können sich die Besucher mit Tee und Kaffee versorgen. Wir drei Helferinnen haben Zeit, uns zu unterhalten und den Blick in den Besucherraum schweifen zu lassen. Mir kommt der Gedanke in den Sinn, dass die Vesperkirche am Sonntag endet und die meisten hier dann wohl wieder deutlich weniger zu essen haben werden.

Gertrud Heydt-Schwarzer ist zum zehnten Mal als Helferin dabei, auch ihr Mann arbeitet mit und hilft bei der Essensausgabe. „Wir bewerben uns jedes Jahr für vier Tage“, erzählt sie. Paula Möhrle (65) arbeitet zum zweiten Mal ehrenamtlich bei der Vesperkirche. „Ich dachte früher, wenn ich mal in Rente bin, dann mach’ ich da mit. Und hier bin ich“, meint sie und schmunzelt. Jede Woche kommt sie für einen Tag. Zusätzlich hat sie einen Minijob und kümmert sich um ihre Enkel. „Damit ist meine Woche gut gefüllt“, sagt Möhrle, und schenkt einem Besucher Teewasser ein.

Hygiene wird groß geschrieben unter den Helfern

11.45 Uhr: Am Empfang begrüßt Ursula Dreher jeden Besucher mit einem freundlichen Lächeln, reicht Tablett, Besteck sowie Serviette und wünscht Guten Appetit. Aus hygienischen Gründen trägt Dreher Handschuhe und eine Haarhaube, ebenso wie die Mitarbeiter der Essensausgabe. Dreher ist Mitarbeiterin der BW-Bank und hat heute von ihrem Arbeitgeber frei bekommen, um sich in der Vesperkirche zu engagieren. „Das macht mir große Freude“, sagt sie, und ich spüre, dass das stimmt. Ich löse sie für einige Minuten ab und gebe mein Bestes, den Besuchern das gleiche warme Willkommensgefühl zu vermitteln, wie Ursula Dreher es gelingt.

12.00 Uhr: Zack, zack, zack. Das „Team Geschirrrücknahme“ leistet Akkordarbeit: Besteck sortieren, Gläser und Tassen in Körbe stellen, Müll trennen, Tabletts abwischen. Jeder hat seine Aufgabe. Ich bin dafür zuständig, mit einem großen Silikonschaber die Essensreste von den Tellern in einen Eimer zu befördern und die Teller dann in Plastikboxen zu stapeln, die nach und nach von den Fahrern mitgenommen werden.

Monika Schuhenn aus Ravensburg (links) und Redakteurin Verena Jäger arbeiten bei der Geschirrrücknahme Hand in Hand. (Foto: Rahel Krömer )

Nach den ersten Tellern ziehe ich Einweghandschuhe an, wie alle anderen Mitarbeiter in diesem Team sie ebenfalls tragen. Immer wieder stapeln sich die Tabletts, wir Mitarbeiter haben kaum Zeit, etwas zu trinken, geschweige denn zu plaudern. Mein Notizblock liegt währenddessen einsam auf einem Stuhl, zum Aufschreiben ist keine Zeit. Trotzdem macht das Arbeiten auch hier Spaß, findet etwa Ernst Kesenheimer, der seit 2019 bei der Vesperkirche dabei ist. „Die Teamarbeit ist toll“, sagt er. Ein Besucher möchte sein Besteck selbst aufräumen. „Einfach auf den Tisch stellen, wir machen das“, sage ich. „Ihr macht schon genug“, entgegnet er, verabschiedet sich freundlich und geht. Es sind auch diese kurzen Kontakte mit dankbaren Besuchern, die den Tag als Helfer wertvoll machen.

88-Jährige engagiert sich regelmäßig für Bedürftige

Konzentriert und gewissenhaft erledigt Monika Schuhenn ihre Aufgaben. Sie räumt Müll von den Tabletts, sortiert Besteck in Eimer und schiebt die leeren Tabletts zur nächsten Person weiter, die diese dann abwischt. Ihre 88 Jahre merkt man der Ravensburgerin nicht an. Wenn sie nicht gerade bei der Vesperkirche mithilft, packt Schuhenn mittwochs bei „Einfach essen“ im Haus der katholischen Kirche mit an. Auch im Chor singt sie.

Schon gewusst? Die Vesperkirche Ravensburg ... ... ist ein Angebot der Johannes-Ziegler-Stiftung der Zieglerschen und des Diakonischen Werks Oberschwaben-Allgäu-Bodensee im Kirchenbezirk Ravensburg. Kern des Angebots ist ein warmes Mittagessen. Die Vesperkirche in der Evangelischen Stadtkirche am Marienplatz hat noch bis Sonntag, 4. Februar, täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Bevor die Seniorin heute selbst eine kurze Essenspause macht, vergewissert sie sich mehrfach, dass der Rest der Gruppe derweil ohne sie auskommt. Als sie wenig später zurückkehrt, hält sie ihren leeren Teller hoch. „Schaut, wie schön ich aufgegessen habe“, kommentiert sie mit einem Lächeln. Bei zu vielen Essensresten auf dem Teller ärgert sie sich nämlich. Wobei die Gerichte heute - Gulasch mit Bohnen und Rotkohl sowie Pfannkuchen mit Pilzsoße - wieder prima bei den Besuchern ankommen. Insgesamt ist wenig übrig geblieben, stellt Küchenchef Normen Nelkert von den Zieglerschen nach einem prüfenden Blick in den Resteeimer zufrieden fest. „Das ist ja nichts bei 700 Essen“, sagt er.

14.30 Uhr: „710 Essen heute“, resümiert Vanessa Raichle. Der bisherige Tageshöchstwert in diesem Jahr lag bei 750. Die restlichen Speisen, die nicht verzehrt wurden, werden täglich von Mitgliedern des Vereins „Foodsharing Ravensburg“ abgeholt und weiterverteilt. So profitieren auch noch Menschen davon, die nicht den Weg in die Vesperkirche gefunden haben. Auf dem Heimweg kaufe ich beim Bäcker Berliner für die Kinder - und muss, anders als viele Besucher der Vesperkirche, nicht darüber nachdenken, ob ich sie mir leisten kann. Dafür, und auch für den schönen Tag im Kreise der Helfer, bin ich dankbar.