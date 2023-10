Eine Ravensburgerin hat mutmaßlich ihren Partner getötet und seine Leiche über Monate im Garten ihres Hauses zwischen Sennerbad und Berg versteckt. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat Ermittlungen gegen die 36-Jährige eingeleitet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die Frau hatte den 39-Jährigen Ende September selbst als vermisst gemeldet.

Die Tatverdächtige habe sich im Laufe der polizeilichen Ermittlungen in dem zunächst als Vermisstensache geführten Fall in Widersprüche verstrickte. Auch wegen ihres auffälligen Verhaltens und weil der 39-jährige Mann spurlos verschwunden schien, ordnete ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Durchsuchung an der gemeinsamen Wohnanschrift des Paars an.

Eine öffentliche Vermisstenmeldung habe es in dem Fall nicht gegeben. „Dem kam der Tatverdacht zuvor“, sagte die Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller der „Schwäbischen Zeitung“. Relativ schnell sei die Frau aufgrund ihres Verhaltens in den Fokus der Ermittler geraten.

Keine Details zum Fundort der Leiche

Beamte haben am Donnerstag das Grundstück und das Einfamilienhaus des kinderlosen Paares zwischen Sennerbad und Berg im Nordwesten von Ravensburg durchsucht. Hierbei fanden die Ermittler schließlich den Leichnam des 39-Jährigen. Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Staatsanwältin keine Angaben zum genauen Fundort des Mannes machen. „Ich sage nur, dass er auf dem Grundstück gefunden wurde, das inkludiert das Wohnhaus“, so Vobiller.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen und einem ersten Obduktionsergebnis zufolge kam der Mann mutmaßlich aufgrund einer Stichverletzung ums Leben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an. Spekulationen im Umfeld gingen in Richtung einer Beziehungstat, aber auch Habgier wurde als mögliches Motiv genannt. Von Polizei oder Staatsanwaltschaft gab es dazu keine Auskünfte. Auch dazu, ob sich Todeszeitpunkt und Vermisstenmeldung zeitlich decken oder der Mann schon früher getötet wurde, macht die Staatsanwältin derzeit keine Angaben

Die 36-jährige Deutsche befindet sich seit Freitagnachmittag in Untersuchungshaft.

Uwe Stürmer: Frauen töten selten

Tötungsdelikte unter Partnern werden wissenschaftlich als „Intimizide“ bezeichnet. Dabei taucht immer wieder die Frage auf, ob derartige Taten durch rechtzeitiges Eingreifen verhindert werden können. Beziehungstaten und ihre mögliche Früherkennung und Verhinderung stehen im Fokus eines im Mai 2022 gestarteten und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekts, das herausfinden will, inwiefern Tatandrohungen und -signale im Vorfeld erkannt werden können. Projektkoordinator ist der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer.

„Tötungen von Partnerinnen oder Partnern sind in der Regel keine Kurzschlusshandlungen“, erklärt Stürmer. Stürmer begann in den 1980er Jahren bei der Stuttgarter Polizei und hat dort bereits viele Fälle von Partnertötungen bearbeitet. Von 1999 bis 2001 leitete er die Mordkommission in Stuttgart. „Dass Frauen ihre Partner töten, ist ziemlich selten“, sagte Stürmer am Montag.