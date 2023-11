Am frühen Sonntagmorgen ist ein 35-Jähriger mit seinem Auto in der Tettnanger Straße in Ravensburg über eine Verkehrsinsel gefahren und hat dabei Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht. Das teilt die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme habe der stark alkoholisierte Mann zunächst abgestritten, gefahren zu sein. Die Beamten stellten allerdings fest, dass der Mann sehr wohl am Steuer gesessen hatte. Weil dem 35-Jährigen aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutentnahme drohte, sei er laut Polizei aggressiv geworden und habe sich widersetzt. Außerdem beleidigte er die Beamten wohl. Man habe ihm unter Zwang Blut abnehmen müssen. Die restliche Nacht musste 4der Mann in der Zelle beim Polizeirevier verbringen. Ihn erwartet nun neben der Strafanzeige wegen des Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss noch eine weitere wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.