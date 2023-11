34-Jährige bei Unfall verletzt

Eine leicht verletzte Person und wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 5.45 Uhr in der Friedrichshafener Straße ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Ein 30-jähriger VW-Fahrer, der aus Richtung Tettnang kam, missachtete an der Kreuzung mit der Tettnanger Straße die Vorfahrt einer 34-jährigen Peugeot-Fahrerin. Bei der wuchtigen Kollision zog sich die 34-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Um die beiden Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.