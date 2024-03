32 neue Zierkirschen in der Friedhofstraße gepflanzt

32 Zierkirschen haben die Mitarbeiter der Baumkolonne des städtischen Betriebshofs neulich in der Friedhofstraße gepflanzt - ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz und zur Stadtverschönerung (Foto: Stadt Ravensburg). Die sieben Mitarbeiter der Baumkolonne in der Stadtgärtnerei kümmern sich um die Bäume in Ravensburg. Sie pflanzen und pflegen sie. Schon in den nächsten Tagen dürften die ersten Zierkirschen entlang der Friedhofsmauer anfangen zu blühen.