Die „Open Art 2023“ lockt am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, zu Ausflügen zu Kunstateliers im ganzen Landkreis Ravensburg. 28 Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Wirkungsstätten, oft an überraschenden Orten, voll von Materialien, Entwürfen und noch unvollendeten Werken. Veranstalter ist der Ravensburg–Weingartener Kunstverein.

Malerei, Lackierung und Fotografie, Holz–, Stein– und Metallbildhauerei: Für Kunstfreunde und alle, die neugierig auf die kreative Welt künstlerischen Schaffens sind, gibt es am ersten Septemberwochenende viel zu entdecken. In 23 Ateliers zwischen Argenbühl und Wilhelmsdorf, Amtzell und Bad Wurzach zeigen die beteiligten Künstler und Künstlerinnen ihr Schaffen und beantworten die Fragen ihrer Gäste.

Aktiv mit der Airbrush–Pistole oder als Bildhauer

Die meisten der 28 Gastgeber sind Mitglieder des Ravensburg–Weingartener Kunstvereins, fünf Kunstschaffende von außerhalb sind in diesem Jahr dazugestoßen. In einigen Ateliers dürfen die Gäste selbst Hand anlegen: Ob mit der Airbrush–Pistole oder als Bildhauer an Alabaster, Sandstein und Marmor. Einige Gastgeber kündigen im Flyer an, dass es bei ihnen Getränke und Häppchen gibt.

Wer nicht ganz so kunstbeflissen ist, kann den Ausflug nach eigenem Belieben mit anderen Attraktionen kombinieren, um in der Nachbarschaft Neues zu entdecken. Carola Weber–Schlak

Alles in allem hat der Ravensburg–Weingartener Kunstverein rund 170 Mitglieder zwischen Sigmaringen, Lindau und Konstanz. Aber die Open Art ist ganz bewusst eine Veranstaltung im Landkreis Ravensburg, erklärt die Vereinsvorsitzende Carola Weber–Schlak. Wer schon im Vorjahr eine Rundreise durch die Kunst–Ateliers im Landkreis gemacht hat, muss nicht denken, er hätte alles schon gesehen: Im aktuellen Programm sind elf Ateliers verzeichnet, die 2023 nicht dabei waren.

Wie es zur Idee der Open Art kam

Wie ist der Verein darauf gekommen, eine Open Art zu veranstalten? Ausgangspunkt war die Corona–Zeit, die für die Künstlerinnen und Künstler schwierig war: Atelierbesuche nicht möglich, der Kontakt zum Publikum sehr erschwert. „Wir haben damals in einem Schaufenster in Ravensburg Atelierfotos gezeigt“, erinnert sich die Vorsitzende im Ravensburg–Weingartener Kunstverein.

Über diese Aktion sei man mit vielen Kunstschaffenden ins Gespräch gekommen. Daraus habe sich die Idee für die Open Art entwickelt: 2021 haben Vereinsmitglieder zusammen mit Gästen erstmals ihre Ateliers geöffnet. Das kam so gut an, dass im Jahr 2022 gleich die zweite Open Art folgte.

Lockeres, niederschwelliges Format

Inzwischen hat die Gruppe, die die Veranstaltung organisiert, schon Routine, berichtet Weber–Schlak. Ob es einen Flyer geben soll, wie er verteilt wird, welche Jahreszeit die passende ist, ob eine Fahrradrunde dazu passt — über all das müsse nicht mehr diskutiert werden. In diesem Jahr war für die Ateliers im Mai Anmeldeschluss.

Weber–Schlak gefällt am Konzept der Open Art besonders das lockere, niederschwellige Format: Man muss sich nicht anmelden, es kostet keinen Eintritt, und man muss nicht lange in einem Atelier bleiben. „Wer nicht ganz so kunstbeflissen ist, kann den Ausflug nach eigenem Belieben mit anderen Attraktionen kombinieren, um in der Nachbarschaft Neues zu entdecken“, schlägt sie vor.

Zwei Ateliertouren für die Ausflugsplanung

Als Grundlage für die Ausflugsplanung eigenen sich zwei Ateliertouren, die der Verein beim Routenplaner Komoot veröffentlicht hat: An der „Ateliertour Allgäu“ von Bergatreute nach Amtzell über Wolfegg, Dietrichsholz, Karsee, Argenbühl und Pfärrich liegen sieben beteiligte Ateliers. Für die Tour ist laut Komoot sehr gute Kondition erforderlich: Sie ist 49 Kilometer lang und enthält 660 Höhenmeter Steigung.

Die „Ateliertour Schussental“ von Grünkraut nach Wolpertswende über Ittenbeuren, Ravensburg, Weingarten, Baienfurt und Niederbiegen wird als mittelschwer bezeichnet: Sie ist 32 Kilometer lang und hat 300 Höhenmeter Steigung. Auf dieser Strecke liegen 14 offene Ateliers. Natürlich kann auch jeder selbst seine Atelier–Ziele auswählen und zu einer Tour nach eigener Wahl zusammenstellen.

Öffnungszeiten, Broschüren und Radtouren

Zur Open Art sind die Ateliers jeweils Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Eine Broschüre, in der sämtliche Standorte beschrieben sind, liegt an verschiedenen Stellen aus und kann unter www.ravensburger–kunstverein.de/offene–ateliers–23 heruntergeladen werden. Sie enthält auch die Beschreibung der Radtouren samt QR–Code, um sie bei Komoot zu finden.