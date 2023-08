28–Jähriger unter Drogen am Steuer

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 28–Jährigen zu, den die Polizei am Sonntag gleich mehrmals am Steuer eines Wagens festgestellt hat. Das teilt die Polizei mit. Zunächst kontrollierte eine Polizeistreife den Mann gegen 3.30 Uhr im Stadtgebiet. Dabei stellte sie beim Fahrer deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest, was ein Drogenvortest bestätigte. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Einen Führerschein besitzt der 28–Jährige nicht, den Wagen musste er stehen lassen. Gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Florianstraße gerufen, bei dem der 28–Jährige erneut am Steuer saß und einem 64–jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen hatte. Noch immer stand der 28–Jährige offensichtlich unter deutlichem Betäubungsmitteleinfluss und musste daher nochmals Blut abgeben. Den Wagen beschlagnahmten die Polizisten und zeigten den 28–Jährigen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogen und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. Den Halter des Fahrzeugs erwarten darüber hinaus ebenfalls Strafanzeigen, weil er die Fahrten zugelassen hat.