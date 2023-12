262.000 Euro für die Menschen in der Region

Erst vor wenigen Wochen ist die Volksbank Bodensee-Oberschwaben aus einer Fusion der ehemaligen Volksbank Friedrichshafen-Tettnang und der VR Bank Ravensburg-Weingarten hervorgegangen. Und nun gab es bereits Anlass für die erste feierliche Veranstaltung der neuen Genossenschaftsbank, wie das Unternehmen schreibt.

Die Volksbank hatte zum Spendenabend unter dem Motto „Gemeinsam mehr“ zahlreiche Vereine aus dem Geschäftsgebiet eingeladen. „Unser Slogan lautet: Die neue Kraft für die Region. Dies ist nicht nur ein Slogan, sondern auch eine Überzeugung. Wir sind die Kraft für die Menschen vor Ort, für unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Mitarbeitenden - und ebenso für die Vereine“, betonte der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Bodensee-Oberschwaben, Arnold Miller, in seiner Begrüßung der rund 120 Gäste, und gibt damit direkt auch ein Versprechen für die Zukunft ab: „Auch als Volksbank Bodensee-Oberschwaben werden wir uns in der Region stark engagieren.“

„Im Jahr 2023 konnten wir als gemeinsame Volksbank Bodensee-Oberschwaben die stolze Summe von 262.000 Euro spenden. Diese Gelder kamen den Vereinen und am Gemeinwohl orientierten Institutionen zugute. Dieses regionale Engagement ist tief in unserer genossenschaftlichen DNA verankert, und wir freuen uns, dass wir so viele spannende Projekte ermöglichen können“, sagte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Strohmaier im Rahmen der Veranstaltung.

Die 262.000 Euro sind das Ergebnis vieler Spendenprojekte der Bank über das gesamte Jahr hinweg. Über die Crowdfunding-Plattform wurden bis dato 91 Projekte von Vereinen eingereicht und auch allesamt erfolgreich durchlaufen. Die Spendenaktion „gemeinsam mehr“ der bisherigen Volksbank Friedrichshafen-Tettnang wird auch in der neuen Bank fortgesetzt. Weitere Bausteine waren unter anderem die Vergabe von Hochbeeten und Nistkästen im Rahmen der Aktion „Garten hoch 3“, sowie die Vergabe von VR-KlassenKisten durch die ehemalige VR Bank Ravensburg-Weingarten: „Im kommenden Jahr gehen wir auf Vereins-Roadshow und werden den Vereinen unser Spendenkonzept und unsere Vereinsförderung mit all seinen Bausteinen vorstellen“, kündigte Jürgen Strohmaier eine Maßnahme für 2024 an.

Einen innovativen Ansatz stellte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Thomas Stauber, den Gästen vor. Mit der Heimat-App VRStar verfolgt die Volksbank Bodensee-Oberschwaben den Ansatz, die Region zu vernetzen und insbesondere für Vereine echte Mehrwerte zu bieten. „Bereits heute haben die Vereine vor Ort zum Beispiel die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen in VRStar zu platzieren und diese sowohl regional wie überregional sichtbar zu machen. Zukünftig wird es auch die Möglichkeit geben, die komplette Vereinsverwaltung über VRStar darzustellen“, erläuterte Thomas Stauber.

Der Großteil des Spendentopfs stammt aus Mitteln des VR-Gewinnsparens. Doch auch aus bankeigenen Stiftungen werden Projekte gefördert: nachhaltige Projekte erhalten dabei ihre Zuwendung durch die speziell hierfür eingerichtete Stiftung HeimatLiebe.