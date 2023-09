Zum Jahreswechsel steigen die Eintrittspreise der Ravensburger Frei- und Hallenbäder. Das hat der Gemeinderat mit einer relativ knappen Mehrheit entschieden. Obwohl es Konsens ist im Gremium, alle zwei Jahre die Ticketpreise zu erhöhen, um nicht irgendwann drastische Steigerungen durchsetzen zu müssen, gab es diesmal Streit.

Die wesentlichen Argumente waren bereits im Bildungs- und Sozialausschuss ausgetauscht, bevor der Gemeinderat das letzte Wort hatte. Doch bei der Ausschusssitzung plädierte lediglich die Fraktion der Grünen für eine Preiserhöhung in den Bädern, worauf Erster Bürgermeister Simon Blümcke den Vorschlag der Verwaltung zurückzog und die Angelegenheit ins Stadtparlament verwies.

Bäder schreiben immer rote Zahlen

Trotz eines ansehnlichen Besucherinteresses schreiben die Ravensburger Bäder rote Zahlen. Das ist aber in fast allen Kommunen so. Jetzt kommt noch die Energiekrise hinzu. Nach Aussage der Verwaltung stiegen die Kosten in diesem Bereich zwischen 2019 und 2022 um mehr als 27 Prozent. Heißt, das Defizit wird immer größer.

CDU, Bürger für Ravensburg und FDP sprachen sich im Gemeinderat dennoch gegen eine Preiserhöhung in den Bädern aus, Grüne, SPD und Freie Wähler waren dafür. Allerdings erst, nachdem die Verwaltung einen neuen Vorschlag vorgelegt hatte, der die Steigerung bei Menschen mit wenig Geld, es handelt sich um den sogenannten „ermäßigten Eintritt“ (zum Beispiel Jugendliche, Azubis, Studenten, Bufdis oder Behinderte), geringer ausfallen ließ.

Erhöhung ändert am Defizit kaum etwas

Gering sind angesichts der Defizite der Bäder aber auch die Mehreinnahmen der Stadt durch das Erhöhen der Eintrittspreise. Das monierte die CDU-Fraktionsvorsitzende Antje Rommelspacher im Gemeinderat erneut. Schwimmen zu lernen und zu üben sei von großer Bedeutung, eine Erhöhung der Preise daher „ein falsches Zeichen“. Zumal Bäder eine preiswerte Alternative zu Fitnessstudios seien und das Minus durch höhere Preise kaum reduziert werde.

„Daseinsvorsorge“ nannte Michael Lopez-Diaz (Bürger für Ravensburg) die Möglichkeit zum Schwimmenlernen in den städtischen Bädern. Er sprach sich gegen weitere Belastungen für die Bürger aus und schätzte die Mehreinnahmen ebenso als marginal ein. Oliver Schneider (FDP) bezeichnete die Preissteigerung als „falsches Signal in dieser Zeit“.

Anders Ingrid Brobeil-Wolber von den Grünen. Auch ihre Fraktion sei nicht glücklich über Mehrbelastungen für die Bürger. Nicht zuletzt durch die Nachbesserungen der Verwaltung, die ermäßigten Preise weniger zu erhöhen, stehe ihre Partei aber hinter dem Vorhaben. Ebenso die SPD, die im Ausschuss vor dem nachgelieferten Entwurf der Verwaltung gegen das Vorhaben gestimmt hatte. Auch die Freien Wähler waren mit dem neuen Vorschlag der Stadt einverstanden.

Die Entscheidung war knapp

17 Stadträte stimmten letztlich für die Preiserhöhung, 14 waren dagegen. Das heißt: Erwachsene zahlen für den Einzeleintritt von 2024 an 4,30 statt 4 Euro. Auch die Zwölferkarten, 24er-Karten und Saisonkarten werden teurer. Durch die Nachbesserung der Stadtverwaltung werden die Tickets für Menschen mit Berechtigung zu einem ermäßigten Eintritt nicht so teuer wie ursprünglich geplant. Sie zahlen künftig zehn Cent mehr anstatt wie zunächst angedacht 20.