Wirte in der Region sind sauer: Die Bundesregierung hebt die Mehrwertsteuer in der Gastronomie zum Jahresanfang wieder auf 19 Prozent an und sorgt damit für viel Frust in Restaurants und Bars. Das hat auch eine Umfrage unter Gastronomen im Kreis Ravensburg gezeigt.

„Ein fatales Zeichen, das die Ampel hier von sich gibt. Verlässlichkeit auf die Politik geht anders“, schreibt Dehoga-Kreischef Max Haller. Er sei wütend und sprachlos. „Arbeit soll sich lohnen ‐ ein Wunschtraum der aktuell bizarre Züge annimmt.“

Höhere Steuer tragen die Gäste

Die Betriebe seien nun gezwungen, die 12 Prozent höhere Steuer an ihre Kunden weiterzugeben ‐ mit dem Risiko, dass die Gäste die Preise nicht zahlen können oder wollen. Betrieben, die nicht sauber kalkulieren, droht laut Max Haller folgendes: „Die Rendite sinkt. Die Eigenkapitalquote wird angegriffen, die Altersvorsorge wird aufgelöst. Das ist die traurige Wahrheit.“

Monatelang fuhr der Gaststättenverband Dehoga eine Kampagne gegen die Rückkehr zu den 19 Prozent und warnte vor den Folgen: 2000 Betriebsschließungen allein in Baden-Württemberg, weil die Kundschaft ausbleiben könnte wegen der höheren Preise. Dann zeichnete sich eine Einigung der Koalitionsspitzen ab, die den Wirten Hoffnung machte. Letztlich hielt die Ampelregierung aber doch an ihren bisherigen Plänen fest. Der während Corona beschlossene 7-Prozent-Satz läuft wie geplant zum Ende dieses Jahres aus.

Landesgartenschau könnte Betrieb vorerst retten

„Wenn wir die Preise nicht anpassen, dann brauche ich nicht selbstständig zu sein. Dann kann ich als normaler Arbeitnehmer eine Vier-Tage-Woche machen und habe trotzdem noch mehr Geld“, sagt Markus Stoffel. Der 39-Jährige führt das „Stoffel’s im Stadtbräu“ in Wangen im Allgäu und sitzt im Dehoga-Kreisvorstand.

Von Januar bis April wird es „knackig“ werden, befürchtet der Gastronom mit Blick auf das anstehende Jahr. Nicht nur wegen der höheren Steuer, sondern auch wegen der hohen Inflation, den steigenden Lebensmittel- und Strompreisen und dem voraussichtlichen Anstieg des Mindestlohns. Letzteres sei auch richtig. Die Branche habe mit Personalmangel zu kämpfen. Markus Stoffel sagt: „Die wenigen, die noch da sind, wollen eine angemessene Bezahlung.“ Was viele nicht wüssten: Die Coronahilfen müssten auch noch von zahlreichen Betrieben zurückgezahlt werden.

Im Sommer habe Markus Stoffel das große Glück, die Landesgartenschau in Wangen zu haben. Doch langfristig werde das ihn und sein rund 50-köpfiges Team nicht retten ‐ eine unbefristete Steuersenkung muss her, sagt er, wie in den meisten EU-Nachbarstaaten auch. Nur so wäre ein fairer Wettbewerb in Grenzgebieten wieder hergestellt.

Gastronom fordert verlässliche Aussagen der Politik

Simon Mayer vom „Scala“ Restaurant am Bad Waldseer Stadtsee muss nun einige Projekte auf Eis legen. Er wollte zum Beispiel groß in den Catering-Bereich einsteigen und die Arbeitszeit seiner Mitarbeiter aufstocken. „Aber jetzt ist die Frage, wo spart man ein und positioniert sich neu“, sagt Simon Mayer. Diese Entscheidung hänge letztlich davon ab, was sich die Gäste bei steigenden Preisen noch leisten wollen.

Würde der Gastronom sauber kalkulieren, müsste er 15 bis 20 Prozent aufschlagen. Nur so könnte er die Teuerungen auch in den anderen Bereichen auffangen. „Ob wir das beim Gast durchbekommen, ohne, dass der Laden leer bleibt, ist die Frage“, sagt Simon Mayer. Von der Politik fordert er eine verlässliche Zukunftsplanung für sein junges Team ‐ dass es nicht heißt, wie seit der Coronazeit üblich: „heute hü, morgen hott“.

Auch Max Haller kämpft weiter für „Steuergerechtigkeit“. Er schreibt: „Hier stehen viel Einzelschicksale und Existenzen auf dem Spiel.“ Sein Vorstandskollege Markus Stoffel glaubt noch daran, die 19 Prozent vor Jahreswechsel abwenden zu können: „Es ist noch nicht vorbei. Der Druck wird richtig groß auf die Politik.“ Zudem stehe die Entscheidung des Bundesrats noch aus.