1800 Fahrzeuge im November zu schnell unterwegs

Im November hat die Stadt Ravensburg erneut an verschiedenen Stellen mobile Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Das Ordnungsamt organisierte an etwa 50 Stadtstraßen mobile Geschwindigkeitskontrollen in den Wohngebieten und an den Einfallsstraßen. Von etwa 35.000 gemessenen Fahrzeugen waren etwa 1800 zu schnell unterwegs, teilt die Stadt in ihrem Auswertungsschreiben mit. In Bereichen wie der Markdorfer Straße, der Schlierer Straße und der Meersburger Straße wurden besonders viele Fahrzeuge geblitzt.

Insgesamt wurden zwei Fahrverbote ausgesprochen: In der Schwanenstraße wurde ein Verkehrsteilnehmer mit rund 70 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer geblitzt. In der Marktdorfer Straße war ein Verkehrsteilnehmer sogar mit rund 120 Stundekilometern statt der zulässigen 70 km/h unterwegs.

Hintergrund der regelmäßigen Geschwindigkeitsmessungen im Ravensburger Stadtgebiet ist laut Mitteilung zum einen die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Außerdem gibt es zahlreiche Bürgerwünsche aus den Wohngebieten, derartige Kontrollen durchzuführen.

Die Übersicht über alle Messergebnisse im November stellt die Stadt Ravensburg unter www.ravensburg.de zur Information bereit.