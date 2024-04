17-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Vor einer Polizeikontrolle wollte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 17-Jähriger flüchten, der ohne Führerschein am Steuer eines Pkw in der Gartenstraße fuhr. Das teilt die Polizei mit. Als eine Streife den jungen Mann gegen 2.30 Uhr stoppen wollte, gab dieser Gas, bog in mehrere Seitenstraßen ab und schaltete teils bei Dunkelheit sein Licht ab. Im Bereich der Eywiesenstraße endete für den 17-Jährigen die Fahrt, woraufhin er von den Einsatzkräften widerstandslos festgenommen wurde. Der Jugendliche, den nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erwarten, wurde später an seine Erziehungsberechtigten übergeben.