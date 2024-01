15.000 Sachschaden bei Unfall

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 18 Uhr in der Jahnstraße ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Eine 27 Jahre alte VW-Eos-Fahrerin wollte nach links in die Goethestraße abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 32-jährigen VW-Caddy-Fahrers und kollidierte mit diesem frontal. Beide Fahrzeuge, an denen insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Vorsorglich wurden die Beteiligten an der Unfallstelle vom Rettungsdienst betreut.