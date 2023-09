Rund 70 Gäste haben sich das Konzert der Big Band des Ravensburger Stadtorchesters beim Medienhaus Schwäbischer Verlag in Ravensburg nicht entgehen lassen. Mit ihrem Besuch spendeten sie auch für die SZ–Nothilfe.

Beim Benefizkonzert kamen 1300 Euro zusammen. Geld das der gemeinnützige Verein, der 1997 aus einer Initiative der Redakteurinnen und Redakteure der „Schwäbischen Zeitung“ in Ravensburg entstanden ist, gut brauchen kann, damit er weiterhin Not leidende Menschen in der Region unterstützen kann, wenn beispielsweise staatliche und private Hilfen nicht möglich sind.

Spenden zur Unterstützung

Wer an die SZ–Nothilfe spenden möchte, kann dies über die Konten bei der Volksbank Ravensburg (IBAN: DE91 6309 0100 0302 0000 03; BIC: ULMVDE66XXX) und der Kreissparkasse Ravensburg (IBAN: DE36 6505 0110 0048 0019 20; BIC: SOLADES1RVB).