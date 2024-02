12.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Rund 12.000 Euro Sachschaden ist laut Polizeibericht bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Friedrichshafener Straße an der Kreuzung Weingartshofer Straße entstanden. Ein 29 Jahre alter Audi-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Fahrer eines Polestar an der Ampel verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringerte, und fuhr diesem auf. Beide Unfallbeteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, ihre beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.