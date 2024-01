1000 Traktoren erwartet: Bauern wollen in Ravensburg protestieren

Protestfahrt

Ravensburg / Lesedauer: 2 min

Vor Weihnachten demonstrierten Landwirte mit ihren Traktoren bereits in der Stuttgarter Innenstadt vor dem baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Die Bauernverbände rechnen mit stockendem Verkehr am Montagmorgen. In Ravensburg wollen die Landwirte von der Straße zu Fuß in die Innenstadt.

Veröffentlicht: 03.01.2024, 09:52 Von: Lea Dillmann