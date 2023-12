10.000 Euro für den guten Zweck

Insgesamt 10.000 Euro hat Immobilien Sterk an die Kinderstiftung Ravensburg und an die Sonja-Reischmann-Stiftung gespendet.

Wie das Ravensburger Unternehmen mitteilt, unterstütze es seit vielen Jahren die Kinderstiftung Ravensburg. Dieses Jahr überreichte Geschäftsführer und Gesellschafter Ralph Schneider der Leiterin des Kinderstiftungsteams Cilia Röder einen Scheck über 5.000 Euro. Das Unternehmen sei überzeugt vom Konzept der Kinderstiftung. „Wir wissen genau, dass das Geld an der richtigen Stelle hier in unserer Region ankommt“, so Schneider, der sich selbst auch als ehrenamtlicher Zeitspender für die Stiftung engagiert.

Einen Spendenscheck über 5.000 Euro übergab Ralph Schneider an Sabine Reischmann für die Sonja-Reischmann-Stiftung. (Foto: Sonja-Reischmann-Stiftung )

Einen Spendenscheck über weitere 5.000 Euro übergab Ralph Schneider an Sabine Reischmann für die Sonja-Reischmann-Stiftung, die mit außergewöhnlichem Engagement wieder eine Vielzahl sozialer Projekte unterstützt. „Die Stiftung leistet durch ihre Arbeit wichtige materielle und immaterielle Hilfe für Familien, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Unterstützung zum Gelingen dieser Projekte beitragen dürfen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Auch die Holzsterne für die vorweihnachtliche „Wunschsterne-Aktion“ auf dem Münsterplatz in Weingarten und auf dem Gespinstmarkt in Ravensburg hat Immobilien Sterk unterstützt. Grundschüler bemalten die Sterne und beschrifteten sie mit einem immateriellen Wunsch.