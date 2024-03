Ravensburg 1 verliert gegen Lindau 2

Am vorletzten Spieltag der Schach-Bezirksliga traten die Schachfreunde Ravensburg mit ihrer 1. Mannschaft zuhause gegen Lindau 2 an. Hierbei nahmen für Ravensburg 4 Spieler aus der Zweiten teil, davon 3 Jugendspieler. Die Nachwuchsspieler Ben Merck, Pascal Michelberger und der 10-jährige Aaron Bischoff (Foto links) erreichten alle remis gegen auf dem Papier deutlich stärker gesetzte Gegner. Ebenso remis spielte Andreas Abt am 1. Brett. Als einziger gewann Murat Özdemir in einer sehr taktischen Partie. Ravensburg musste das 8. Brett kampflos abgeben. Am Ende verlor man mit 3:5 Punkten.

