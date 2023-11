Rallye in der Stadtbücherei?

Im Rahmen der Frederikwoche besuchten die Drittklässler der Döchtbühlschule die Stadtbücherei Bad Waldsee. Dort wurden sie von der Kinder- und Jugendbuchbibliothekarin Lisa Thomasch empfangen. Nach einer kurzen Einführung ging es schon los: Mit einem Tablet ausgerüstet machten sich die Kinder in Gruppen daran, verschiedene Aufgaben in der Bücherei zu bearbeiten und zu lösen. Mit großem Eifer wurde gesucht, gezählt, gelesen, fotografiert und so spielerisch das Angebot der Stadtbücherei entdeckt. Zum Schluss stellte sich heraus, dass sich sogar vier Gruppen den ersten Platz teilen mussten, sodass fast die Hälfte der Kinder einen Preis erhielt ‐ einen Gutschein für die Ausleihe einer DVD oder eines Spieles. „Ganz schön viele Bücher hier. Da komm ich mal wieder.“, so das Fazit eines Drittklässlers nach dem Besuch.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.