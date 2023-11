Radsaison der WSG-Donnerstagsradler geht erfolgreich zu Ende

Nachdem nun die kalte Jahreszeit beginnt, endet die Radsaison der WSG-Donnerstagsradler. Am letzten Feriensonntag haben die Radler ihre Abschlussfahrt veranstaltet. Insgesamt 35 Radler:innen radelten in zwei Gruppen zur Bergbier-Brauerei nach Ehingen-Berg. In der Brauereiwirtschaft angekommen, stärkten sich die eifrigen Sportler, um danach die Heimreise anzutreten. Allein an diesem Tag kam so eine Leistung von etwa 3.750 Kilometern zusammen. In der Saison sind es circa 18 Radelabende gewesen. Hier kam die beeindruckende Zahl von über 45.000 Kilometer durch die WSG-Donnerstagsradler zusammen. Sehr erfreulich für den Verein ist, dass die Nachfrage zum „Gemeinsamen Radeln“ wieder an Fahrt aufgenommen hat. Es sind einige neue Sportler dazugekommen, die sich mit Eifer jeweils am Donnerstag zum Radeln und Einkehren getroffen haben.

