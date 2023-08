Meine Heimat

Projekttage am Gymnasium Aulendorf

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

In der letzten Schulwoche haben wir die Gelegenheit genutzt, den herkömmlichen Unterricht einmal anders zu gestalten und so konnte ein Jeder interessengeleitet an den unterschiedlichsten Projekten teilnehmen. Zur Auswahl standen etwa der Bau einer Tisch–Minigolfbahn, das gemeinsame Ausprobieren von Brett– und Gesellschaftsspielen, Häkeln, das Projekt „Helfen lernen“ — Erste Hilfe, Kochen, das Systematisieren der Oberstufenbibliothek, das Fotografieren mit dem Smartphone, historisches Kochen, eine gemeinsame längere Fahrradtour oder das Zeichnen in freier Natur.