Projekttag an der Edith–Stein–Schule in Ravensburg

Am Donnerstag, 20. Juli, hieß es für die Schüler der Eingangsklasse der Edith–Stein–Schule in Ravensburg: Schulbücher zu und raus aus dem klassischen Unterricht. Unter dem Motto „Explore, Reflect, Connect“ konnten sie am Projekttag zwischen verschiedenen Workshops wählen.

Nach dem gemeinsamen Einklang aller Schüler durch die Erlebnispädagogen Markus Freisinger und Yannik Pietrick, ging es in die Workshops.

„Auf die Bühne, fertig, los!“, hieß es im Theaterworkshop mit Schauspielerin Jutta Klawuhn. Dort herrschte begeisterte Stimmung als Familie Feuerstein einen Ausflug zum Seehasenfest machte und viele andere lustige Szenen inszeniert wurden.

Bei Filmemacher Johannes Krug beschäftigten sich die Schüler in der gesellschaftskritischen Satire ‛Black Saviour’ mit dem Phänomen des „White Saviourism“. Zudem erfuhren die Schüler einiges zum technischen, aber auch kreativen Entstehungsprozess eines Filmes.

In einem Workshop mit Friedensfachkraft Gisela Wohlfahrt ging es um die Frage, was Frieden bedeutet und was ein jeder tun kann, um Gewalt und Konflikte zu verhindern. Am Beispiel Kambodscha bekamen die Schüler von Frau Wohlfahrt persönliche Einblicke in die Friedensarbeit.

Ganz anderen Herausforderungen stellten sich die Teilnehmer des Workshops zum Umgang mit Ängsten mit Erlebnispädagogen Markus Freisinger und Jannik Pietrick. Hier wurde gelacht, geschwitzt und gezittert, wenn man sich zum Beispiel bei Vertrauensübungen von einem Tisch in die Hände der Mitschüler fallen lassen musste.

Gänsehaut–Feeling entstand dagegen im Gesangsworkshop unter Leitung von Julia Boskovic. Hier lernten die Schüler ihre Stimme erst anatomisch kennen, und sorgten nach einigen Gesangsübungen mit vielen Liedern wie „Shine bright like a Diamond“ oder „Creep“ für schöne Klänge im Schulhaus.

Auch Essensdüfte zogen durchs Schulhaus, denn in der Schulküche wurde beim Wettkochen aus fairen, biologischen und regionalen Produkten Lasagne, Pizzaschnecken und anderes gezaubert. Nach dem gemeinsamen Essen wurden schließlich die Köchinnen des Gurken–Sushis zu den Siegerinnen prämiert.

Alles in allem ein gelungener Vormittag, bei dem die Schüler einmal andere Fähigkeiten schulen, Inhalte über den Bildungsplan hinaus erwerben und sich von einer anderen Seite zeigen konnten.