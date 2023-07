Projektarbeit im Kindergarten Gut Betha

In den Sommermonaten Mai und Juni haben sich die Kinder und die pädagogischen Mitarbeiter des katholischen Kindergartens Gut Betha in Bad Waldsee ganz einer kunterbunten und vielfältigen Projektarbeit gewidmet. Die 3 bis 4jährigen Kindern haben den „Esel“ als Thema gewählt. In vielen verschiedenen, spannenden Angeboten wurde mit den Kindern der Lebensraum des Esels spielerisch erforscht. Es entstanden zum Beispiel lustige Eselbilder, Eselkekse wurden gebacken, Fingerspiele und Bewegungsspiele wurden begeistert gespielt. Bei den Kindern entstand der große Wunsch einen echten Esel zu besuchen. Wir haben einen Besuchsnachmittag im Pferde–Aktiv–Park bei Familie Wolf in Mittelurbach organisiert. Zu diesem Nachmittag waren auch die Eltern und Geschwister der Kinder eingeladen. Familie Wolf erzählte kindgerecht vieles über den Esel und seinen Lebensraum. Der krönende Abschluss des Eselprojektes war dann für jedes Kind die Möglichkeit, die Esel zu streicheln und mit Heu zu füttern und den Nachmittag mit einem leckeren Picknick und einem kleinen bunten Programm der Kinder zu beschließen. Die 4 bis 5jährigen Kinder begaben sich auf eine abenteuerliche und märchenhafte Entdeckungsreise voller geheimnisvoller Sagen. Märchen wie zum Beispiel „Das tapfere Schneiderlein“, „Der Froschkönig“, „Dornröschen“ wurden spielerisch und kreativ erarbeitet. Zum Projektabschluss entwickelten die Kinder, gemeinsam mit ihren Erzieher/innen, ein eigenes Märchen mit dem Titel „Der verwunschene Schwan“. Mit viel Spaß, Kreativität und jeder Menge Fantasie gestalteten die Kinder ein Zauberschloss als Bühne. Die Kinder spielten dann ihren Eltern und Zuschauern ihr Märchen vor, was mit viel Beifall und Lob belohnt wurde. Die Vorschulkindern im Alter von 6 bis 7 Jahren haben sich für das spannende Thema „Zirkus“ entschieden. Gespannt haben sich die Kinder vielfältigem Infomaterial rund um das Zirkusleben gewidmet. Ein Besuch bei der Zirkus–AG der Eugen–Bolz–Schule, verstärkte bei den Kindern das Ziel einer eigenen Zirkusaufführung. Es wurde jongliert, balanciert, an Trapez, Leiter und Schaukelringen geturnt, auf Glasscherben barfuß und auf großen Walzen hoch oben gelaufen, Löwen brüllten und die lustigen Clowns durften auch nicht fehlen. Am 28. Juni fand eine tolle Zirkusaufführung für die Familien statt, die reißenden Beifall erntete.

