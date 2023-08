Projekt „Voll Brass!“ bei Einhaldenfestival

Im Rahmen des Einhaldenfestivals 2023 nahmen zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen 3 und 4 (geleitet von Sibylle Schupp und Carmen Jerg) bei einem Programmpunkt des Einhaldenfestivals 2023 am Samstag, 29. Juli, teil. Obwohl schon die Sommerferien angefangen hatten, war die Einhaldenbühne bis auf den letzten Platz besetzt. Dabei spielten auch Bläserklassen der Grundschule Klosterwiesenschule Baindt und der Grundschule Weißenau sowie Bläserklassen aus St. Johann Blönried, der Realschule Bad Wurzach und der Schule am Schlosspark Aulendorf. Im Instrumentalunterricht der einzelnen Schulen wurde das Programm erarbeitet, um dann als Gesamtwerk 14 Programmpunkte auf der Einhaldenbühne aufzuführen. Die Gesamtorganisation hatte die Musiklehrerin Christina Holweger (Klosterwiesenschule Baindt).

Aufgeregt wuselten die Bläserkinder vor ihrem Auftritt um die Bühne herum und freuten sich auf den Auftritt, der ihnen auch hervorragend gelang. So wurden unter anderem Stücke wie „Skip to my lou“, „Oh Susanna“, „Aura Lee“, „Bruder Jakob“, „When the Saints go marching in“, „Old McDonald had a band“ und die „Ode an die Freude“ gespielt. Auch die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten sichtlich Freude am Bläserklassenbegegnungskonzert, denn das Wetter spielte ebenso mit, wenn auch der Wind manche Lehrhefte als Flyer benutzte. Im nächsten Jahr ist beim Einhaldenfestival das Projekt „SingBach“ geplant.