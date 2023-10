„Premium-Kneipp-Kurort“ Auszeichnung für Bad Waldsee

Die Jahreshauptversammlung des Kneippvereins Bad Waldsee hatte wieder ihre ganz persönliche Note. In einer überschaubaren Runde im Gasthaus „Zur Flasche“ wurden die Regularien zügig abgearbeitet. Wie in jedem Jahr war der frühere Bürgermeister und Kurdirektor Professor Rudolf Forcher gerne im Kreise der Mitglieder. Vorsitzende Ana Matt konnte von sehr vielen Aktivitäten im abgelaufenen Jahr berichten. So traf sich die Vorstandschaft wöchentlich im Kneippgarten zur Gartenpflege. Ein extra Lob erhielten hier Jutta und Siegfried Auer als „Antriebsmotoren“.

Bad Waldsee ist einer von acht Premium-Kneipp-Kurorten in ganz Deutschland. Auf dieses Prädikat ist der Kneippverein berechtigt stolz. Das jährliche Kräuterfest im Kurgebiet war sehr gut besucht, was bestimmt auch der exzellenten Kräuterführung von Alexia Maier zu verdanken ist. Wichtig für den Verein sind die beiden Kneipp-Kindergärten „Gut Betha“ und „Eugen-Bolz“ in Bad Waldsee.

Ana Matt, Ärztin bei den Städtischen Rehakliniken, freute sich auch, dass zusammen mit der Sebastian-Kneipp-Akademie verschiedene Seminare angeboten werden konnten. Gemeinsam mit der Volkshochschule war auch „Waldbaden“ angesagt. Bei der „Initiative One Health“, Gesundheit für Mensch, Tier und Umwelt, geht es ganz im Sinne von Pfarrer Kneipp um mehr Anerkennung für Naturheilverfahren und komplementäre Medizinmethoden.

Finanzvorstand Reinhard Eichhorn konnte einen positiven Finanzbericht vorstellen. Kassenprüfer Rudi Heilig hatte nur Lob für die Verantwortlichen parat. Somit erfolgte auch die Entlastung der Vorstandschaft einstimmig. Der Vereinsausflug 2023 führte zur „Käserei Vogler“ in Gospoldshofen, leider gab es hier im Bus noch freie Plätze.

Im Ausblick auf das nächste Vereinsjahr stehen neben diversen Vorträgen auch wieder Auftritte der Dixie- und Swing-Combo aus Bergatreute sowie des Gospel-Chors Bad Waldsee an. Als gesellschaftlicher Höhepunkt ist ein Vereinsausflug nach Ulm mit Besuch des Botanischen Gartens der Universität Ulm sowie des Apothekergartens geplant. Mit Beifall wurde zur Kenntnis genommen, dass Mitglieder des Kneippvereins zum vergünstigten Preis von 2,90 Euro (regulär 5,40 Euro) zu Öffnungszeiten im Maxibad schwimmen gehen können. Diese sind: Freitag/Samstag 18.30 Uhr bis 21.45 Uhr und Sonntag 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr.