Premiere Theater Molpertshaus am 26. Dezember

Eine Bauernstube, Kerzenflackern, Gewitter und vier Menschen um ein Hexenbrett versammelt - dieser Anblick erwartete die zahlreichen Besucher im Adlersaal in Molpertshaus zu Beginn der Premiere des Theaterstückes „Bauernschätzchen“ (Andreas Heck). Mit einem „Donnerschlag“ beginnt das Rätsel um den vermeintlichen Schatz auf dem Hof von Bauer Heinz (Franz Miller). Nachbarin Maria alias Mysteria Miraculum (Birgt Kolodziej) wird von Heinz’ Schwägerin Helene (Gertrud Botzenhardt) angeheuert, mit ihren esoterischen Fähigkeiten den Kriegsschatz zu finden, den sie auf dem Hof vermutet. Mit von der Partie sind die genervte Tochter Chantal (Martina Waibel) und der sehr devote Ehemann Heribert (Christian Neyer). Alle sind gespannt, ob die Geister, die Mysteria Miraculum mit Hilfe eines Hexenbrettes und einer Glaskugel ruft, Antwort auf das Verbleiben der Schatzes wissen. Bauer Heinz hält von dieser Methode nur wenig. Nun nimmt das Katz und Mausspiel seinen Lauf. Knecht Karl (Dominik Lander) und die treue Magd Margarete (Petra Gnannt) unterstützen Bauer Heinz bei der Aussage, dass kein Schatz auf dem Hof versteckt ist. Erst als Bauer Heinz seiner Herzdame Klara (Monika Kling) einen Ring als Geschenk überreichen möchte, kommt langsam Licht in das dunkle Geheimnis. Für Ablenkung sorgt die ledige Nachbarin Lieselore (Katrin Heiß), die ihren ganz eigenen Schatz, nämlich den Knecht Karl umgarnt und ihn von einer baldigen Hochzeit mit ihr überzeugen will. Für dieses Vorhaben ist ihr jedes Mittel recht und das sorgt für jede Menge Trubel auf der Bühne. Die Besucher sparten nicht mit Applaus und ihr Lachen war für alle Mitwirkenden der Lohn für die sehr intensive Probenarbeit.

Ob der Schatz doch noch gefunden wird, können Sie an folgenden Aufführungsterminen noch selbst miterleben. 5. und 6. Januar jeweils um 20 Uhr und 7. Januar um 14 Uhr. Plätze hierfür können von Montag bis Freitag von 17 bis 18.30 Uhr unter der Telefonnummer 0176-61104600, WhatsApp oder Mail [email protected] reserviert werden.