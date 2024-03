Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ an der GS Aulendorf

Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ initiiert. Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil pflegt, verringert das Risiko im Alter am Herzen zu erkranken. Die Erfolgserlebnisse beim Springen motivieren und erhöhen die Freude an der Bewegung.

Auch in diesem Jahr konnte die Grundschule Aulendorf an diesem Projekt teilnehmen. Knapp 30 Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen durften sich an verschiedenen Seilspring-Übungen erproben und hatten dabei große Freude. Nach einer intensiven Übungsphase mit zahlreichen Sprungvariationen, die durch Frau Franck geleitet wurde, durften die Kinder ihr Können ihren Mitschülern und Lehrerinnen vorführen. Zum Abschluss durften alle Drittklässler selbst noch ein paar Seilsprungübungen erproben.