Um die Aufgaben und Herausforderungen in der Pflege gut bewältigen zu können, ist es wichtig, auf die eigene Gesundheit zu achten und die Motivation nicht zu verlieren. Daher nimmt das Gustav–Werner–Stift Ravensburg seit September an dem Projekt PiP (Prävention in der Pflege) teil. Dieses Projekt richtet sich an alle Mitarbeiter und an alle Bewohner. Ziel ist es, die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Zufriedenheit aller Beteiligten zu stärken. Das Projekt dauert zwei Jahre und wird von der AOK begleitet und gefördert.

Zunächst werden Bedarfsanalysen durchgeführt. Auf dieser Basis werden sinnvolle Maßnahmen sowohl für die Mitarbeitenden, als auch die Bewohnerschaft geplant. Den kreativen Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Denkbar sind ergänzende bewegungsfördernde Angebote für die Bewohner, um die körperliche Mobilität bestmöglich zu fördern und zu erhalten. Für die Mitarbeiter können gezielte Rückenförderprogramme und praxistaugliche Entspannungsmethoden zur Gesundheitsförderung beitragen.

Am Ende des Projekts soll so eine nachhaltige „gesunde Organisation“ sowie ein „Haus der wertschätzenden Pflege“ entstehen.