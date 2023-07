Platz 1 bei der TBW Trophy

Das zweite und letzte Turnierwochenende der renommierten Trophyreihe fand am 22. und 23. Juli in Weinheim statt, nachdem die beiden vorherigen Turniere in Karlsruhe ausgerichtet worden waren.

Teilnehmen konnten Paare der Hauptgruppe I und Hauptgruppe II, sowohl in den Standard als auch in den Lateinamerikanischen Tänzen in den Leistungsklassen D bis A. Und mehr als 300 Paare gingen an den Start.

Mit Begeisterung, Begabung und Engagement trainieren Nelly und Pascal Gerbert seit ein paar Jahren beim Tanzsportclub Welfen in Weingarten. Dort wird ihr großes Talent von vereinsinternen Trainern gefördert. Zusätzlich nehmen die beiden die Möglichkeit wahr, sich von weiteren erfahrenen Trainern fortbilden und fördern zu lassen.

Nelly und Pascal tanzten alle vier Standard–Turniere der Trophyserie — sowohl in ihrer eigenen Altersklasse (HGR II — ein Partner ist mindestens 28 Jahre alt) als auch bei den jüngeren Paaren.

Mit den Plätzen 4/12 und 2/11 in Weinheim erreichten sie in der Gesamtwertung der Trophyserie den begehrten ersten Platz. Wohlverdient erhielten sie nicht nur einen Trainingskostenzuschuss, sondern auch die Medaille für ihre herausragende Leistung.