PKS Software unterstützt den DORNAHOF - Württemberger Hof

Nach einem weiteren erfolgreichen Geschäftsjahr bekräftigt die PKS Software GmbH mit großer Überzeugung ihr Engagement für soziale Projekte durch eine großzügige Spende von 5000 Euro an den DORNAHOF - Württemberger Hof in Ravensburg. Diese soziale Einrichtung, die sich mit voller Hingabe der Unterstützung von wohnungslosen und sozial ausgegrenzten Menschen widmet, erhält damit weitere bedeutende Mittel, um ihre überaus wichtigen Hilfsangebote fortzuführen.

Die Einrichtung ist ein zentraler Ankerpunkt für Menschen in sozialen Schwierigkeiten, der neben der grundlegenden Versorgung auch beratende und betreuende Dienste mit großer Sorgfalt anbietet. Die Spende von PKS Software GmbH ermöglicht es dem DORNAHOF - Württemberger Hof, seine wichtige Arbeit fortzusetzen und Menschen in Notlagen eine Brücke zurück in ein geordnetes und stabiles Leben zu bieten.