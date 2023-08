Pius Bucher erfolgreich beim D3–Kurs

Pius Bucher (Mitte) von der Stadtkapelle Bad Waldsee legte in diesem Jahr den D3–Kurs (goldenes Leistungsabzeichen) ab. In der ersten Sommerferienwoche nahm der Jungmusiker gemeinsam mit anderen jungen Musikern aus dem Landkreis an der Kurswoche in der Schwäbischen Bauernschule teil. Hier stand Theorie– und Praxisunterricht auf dem Programm. Am Ende der Woche legte Pius zunächst eine Theorieprüfung und anschließend an seiner Posaune die Praxisprüfung ab. Der D3–Kurs endete am Freitagnachmittag mit einem Abschlusskonzert. Die Stadtkapelle gratuliert ihrem Jungmusiker zum erfolgreich bestandenen D3–Kurs. Foto: Stadtkapelle Bad Waldsee

