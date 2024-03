Pilger besuchten Marienwallfahrtsort Kibeho in Ruanda

47 Pilger waren mit Radio Horeb, dem bundesweiten christlichen Sender katholischer Prägung, und Diakon Michael Wielath aus Ravensburg im afrikanischen Marienwallfahrtsort Kibeho in Ruanda. Die Pilger kamen aus dem ganzen Bundesgebiet.

Nach 2020 und 2022 war dies nun schon die dritte Pilgerreise für Radio-Horeb-Hörer und gleichzeitig die größte. Geleitet wurde sie von Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld, Diakon Michael Wielath (Ravensburg) und Jean Paul Kayihura, Kontinentalverantwortlicher für Afrika der Radio-Maria-Weltfamilie.

„Uns verbindet seit 2016 eine innige Beziehung und Freundschaft mit dem Wallfahrtsort in Kibeho / Ruanda, wo in den Jahren 1981 bis 1989 drei Jungen Frauen die Gottesmutter Maria erschienen ist“, so Michael Wielath von Radio Horeb: „Kibeho ist der von der Kirche einzig anerkannte Marienerscheinungsort auf dem afrikanischen Kontinent.“

Radio Horeb hat bei der Spendenaktion „Mariathon“ im Jahre 2016 Spenden für ein internationales Radio Maria Studio in Kibeho gesammelt. Dieses wurde 2018 eingeweiht und ist seither weltweit auf Sendung.

Besucht wurden auf der Reise zum Beispiel auch die Mutter-Teresa Schwestern in Kigali, der Hauptstadt von Ruanda. Ihre Arbeit gilt den Armen der Gesellschaft. „Wir alle waren berührt von ihrer Gabe, die Ärmsten der Armen aufzunehmen, man spürt die Menschliche Liebe“, sagt Diakon Wielath. Zu Gast waren die Pilger auch in der Theologisch-Philosophischen Hochschule in Kabgayi. Eine Hochschule, an der zur Zeit 221 junge Männer studieren, die Priester werden wollen.

Am dritten Tag kam die Gruppe in Kibeho an. Der Wallfahrtsort hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, es gibt zum Beispiel eine Straße dorthin sowie einige Unterkünfte, die Ursprünglichkeit ist aber noch sehr präsent.

Gleich nach der Ankunft konnte die Gruppe eine Stunde mit der Seherin Nathalie Mukamazimpaka verbringen. Michael Wielath: „Nathalie, lebt vor Ort und gibt Zeugnis von den Erscheinungen. In klaren Worten beschreibt sie die Botschaften und wie es für sie war und heute ist. Das ist natürlich etwas Besonderes, das so zu erleben und mit eigenen Ohren zu hören. Wir haben die Zeit vor Ort mit der Pilgergruppe genutzt, um das Gehörte und die Erlebnisse im Gebet zu vertiefen und zu reflektieren.“