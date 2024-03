Physikpreis der Firma Nold für Realschüler aus Bad Waldsee

Auch in diesem Schuljahr bekamen wieder drei unserer Schüler von der Firma NOLD-Hydraulik + Pneumatik GmbH einen Preis für die besten Leistungen in der Jahrgangsstufe 9 im Fach Physik. Über diese Auszeichnung dürfen sich unsere Realschüler schon seit einigen Jahren freuen und es motiviert die 9. Klässler sehr, zu wissen, dass das Engagement für das Fach Physik gesehen wird. Gleichzeitig weckt es bei so manchem das Interesse am Fach Physik besonders.

Die feierliche Übergabe fand wie gewohnt auf dem Firmengelände der Fa. NOLD in Enzisreute statt. Anschließend durften unsere Schüler dann das Betriebsgelände besichtigen. In diesem Jahr durften sich Marie Keppeler, Michael Brauchle und Sarah Heckenberger über den Preis freuen. Sie erhielten jeweils einen Gutschein für ein 3-tägiges Hydraulik-Grundlagen-Seminar an der NOLD-Akademie im Wert von insgesamt 3600 Euro. Alle drei freuen sich schon sehr auf das Seminar und sind gespannt, was sie hier Neues erfahren und lernen dürfen. Geschäftsführer Markus Nold würdigte mit den Preisen das Interesse an den Naturwissenschaften und die Leistungen der Schüler. Er freut sich, den Schülern ein neues, spannendes Thema - die Hydraulik - näher zu bringen. Gleichzeitig dankte er den Lehrern und Lehrerinnen, sowie der Schulleitung, für die hervorragende Arbeit mit den Jugendlichen. Holger Kläger, Rektor der Realschule Bad Waldsee, bedankte sich im Namen der Schulgemeinschaft bei Herrn Nold für die Auslobung der wertvollen Preise und die seit Jahren hervorragende Partnerschaft. Er freute sich mit den strahlenden Preisträgern und hofft, dass der ausgelobte Preis auch zukünftig ein weiterer Ansporn für die Schülerinnen und Schüler im Fach Physik sein wird.