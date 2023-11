Pferdesportler Oberschwabens feierten in Bergatreute

Erfolgreiche Trainings- und Jugendarbeit kennzeichnet den Pferdesportkreis Oberschwaben mit seinen 63 Pferdesportvereinen und 8000 Mitgliedern. Doch sie lässt sich nicht so leicht dokumentieren bei den vielen Lehrgängen, Turnieren und Meisterschaften. Aber einmal im Jahr gelingt es den Vorständen Werner Elbs (Baindt), Petra Kuhn (Ailingen) und Geschäftsführer Werner Ohneseit (Siggen), zum Ball des Pferdesportkreises alle Ergebnisse zu sammeln, Urkunden zu schreiben, Medaillen sowie Schärpen zu beschaffen und einen Gastgeber für den Ball des Pferdesportkreises zu gewinnen: Der Reitclub Bergatreute hat in Anita Heckenberger, Nikolai Bendel, Petra Blank und Moderatorin Claudia Schmidt ein starkes Team mit vielen Helfern. Sie alle packten mit an, um die Festhalle Bergatreute für den 4. November herauszuputzen. Ein für die Musik verantwortlicher Discjockey stand ebenfalls parat.

Werner Elbs und Petra Kuhn hatten auf der Bühne alle Hände voll zu tun mit der Ehrung der erfolgreichen Sportler. Unterstützt wurden sie dabei von den Leitern der Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren, Voltigieren und Vierkampf sowie Breitensport. Aus den sieben Disziplinen ergaben sich 136 erfolgreiche Sportler, darunter „nur“ 37 Erwachsene. Hier, beim Ball des Pferdesportkreises, zeigt sich stets, wie erfolgreich die Arbeit in den Vereinen ist! Und die Geehrten gaben dem feierlichen Abend eine besondere Note: Alle waren schick gekleidet zum Ball der Pferdefreunde. Das passte gut zur grün/weiß geschmückten Festhalle. Die Tische der 450 Gäste zierten weiße Rosen. Werner Elbs und Petra Kuhn fanden sichtlich bewegt herzliche Dankesworte. Neun erfolgreiche Dressurreiter wurden geehrt, 16 Breitensportler, zwölf Teilnehmer der Württembergischen Meisterschaften, zehn Reiter der Fördergruppen, sechs Vielseitigkeitsreiter, sechs Gespannfahrer und 18 erfolgreiche Voltigierer. Dazu kommen 34 Dressurreiter und 21 Springreiter aus dem Oberschwabencup. Einen besonderen Applaus bekamen vier Springreiter aus dem Ü-50-Cup. Fazit: 99 Jugendliche und 37 Erwachsene hatten das vergangene Jahr über fleißig trainiert, gefordert und gefördert von den Leitern der Disziplinen, der Eltern und Trainer. Ein wenig stolz auf das Geleistete durften alle Sportlerinnen und Sportler und die Vereinsvorstände sein und sagen: Der Pferdesportkreis Oberschwaben hat viel auf die Beine gestellt.