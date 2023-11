Pferdesport: Neue Trainer fürs Voltigieren in Oberschwaben

In Zusammenarbeit mit dem Pferdesportkreis Biberach und dem Reit- und Fahrverein Eberhardzell konnte Kirstin Rösch aus Hohentengen-Eichen wieder einen Lehrgang für Trainer C Voltigieren anbieten. Dieser Lehrgang fand erstmal als teilweise online statt, um die theoretischen Inhalte zu vermittelt. Als Referenten konnte dieses Jahr für die Einheiten mit dem Pferd Lars Hansen aus Hannover gewonnen werden. Lars Hansen gehört zu den erfolgreichsten Longenführern und Trainern in Deutschland und ist auch international bekannt.

Gero Meyer aus Essen, mehrmaliger Europameister und Vizeweltmeister im Voltigieren, widmet sich nach seiner aktiven Zeit vermehrt der Aus- und Weiterbildung von Voltigierern und Trainern. Er unterstützte den Lehrgang in Eberhardzell in der Voltigiertheorie bereits zum dritten Mal. Michaela Herzog aus Neu-Ulm, Trainerin B und Richterin Voltigieren, war selbst international startende Voltigiererin. Sie arbeitet heute als Sportwissenschaftlerin und unterrichtete in Eberhardzell die Teilnehmerinnen in den Themen Trainingslehre und Gymnastik. Bei den Themen Recht und Organisation stand wiederholt Rolf Berndt aus Dornstadt zur Verfügung. In Veterinärkunde unterrichtete Dr. Georg Rist aus Bad Waldsee. 120 Stunden absolvierten die Teilnehmerinnen insgesamt für ihre Prüfungsvorbereitung. Bei Schneefall und kalten Temperaturen starteten die Teilnehmer am Prüfungswochenende Ende November mit den Pferden. Dabei wurde das Longieren ohne und mit Voltigierer sowie die Unterrichtserteilung mit Pferd geprüft. Am zweiten Tag standen die Gymnastik, die Klausur und das Kolloquium mit den übrigen Themen auf dem Programm. Nach insgesamt sechs Wochenenden und mehreren Onlinestunden wurde den zwölf Teilnehmerinnen von den beiden Prüferinnen Petra Niemeyer aus Weicht und Karin Lachner aus Villingen-Schwenningen das positive Prüfungsergebnis verkündet: Bestanden! Die neuen Trainer C Voltigieren sind: Andrea Hafner, Laupheim, Berenike Klösch, Besigheim, Sonja Wünsche, Stuttgart, Kerstin Birk, Mühlhausen, Tanja Isele, Grafenhausen, Claudia Robitzsch, Rot, Elena Kreuzer, Karlsruhe, Dr. Constanze Winter, Warendorf, Anna Kaute, Karlsruhe, Neele Hamann, Leutkirch, Jenny Woller, Lindau, und Lea Mutschler aus Konstanz.