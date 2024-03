Pferdesport: Gute Ausbilder fördern die Vereinsarbeit

Ohne gute Ausbilder geht es im Pferdesport nicht. Deshalb ist es im Pferdesportkreis Oberschwaben ein Ziel, Pferdefreunde als Ausbilder zu gewinnen. Kürzlich schlossen fünf junge Frauen aus dem Pferdesportkreis beim Haupt- und Landgestüt Marbach einen Lehrgang ab, der für Nicole Schüle aus Kißlegg und Franziska Heine aus Bodnegg den Trainerschein A Leistungssport brachte. Vom Marbacher Trainer-Lehrgang profitierten drei weitere Pferdesportlerinnen aus Oberschwaben: Emily Arnegger vom Reit- und Fahrverein Ailingen, Tamara Müller vom RFV Leutkich-Haid und Cathreen Wiesenberg vom RFV Wangen hatten den Trainerschein C abgeschlossen. Die Landesreitschule in Marbach unter Leitung von Markus Lämmle bietet für Amateure das ganze Jahr über Lehrgänge zu verschiedenen Ausbildungszielen an.

Nicole Schüle und Franziska Heine sind Mitglieder im Reit- und Fahrverein Waldburg. Die beiden neuen Trainerinnen wurden bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Mitte März von Vorstand Markus Schädler für ihren Erfolg beglückwünscht. Der Trainerschein A ist nämlich die höchste Stufe für Amateurausbilder, die die Deutsche Reiterliche Vereinigung anbietet. Der Weg dorthin ist allerdings nur möglich, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt, z.B. die Trainerscheine C und B, das Longierabzeichen 4 sowie Turniererfolge im Springen, der Dressur oder Vielseitigkeit. Fleiß, Ausdauer und großer zeitlicher Aufwand sind hohe Anforderungen an künftige Ausbilder. Dazu kommt ein nicht unerheblicher finanzieller Aufwand: Lehrgänge und vorbereitende Reitstunden kosten Geld. Wer sich auf den Weg zum Trainer macht wie die beiden Frauen aus dem Reitverein Waldburg, braucht auch Verständnis seines Arbeitgebers. Im Falle der beiden Trainerinnen sind die Arbeitgeber großzügig und hilfreich, berichten Nicole Schüle und Franziska Heine.

Reitvereine, die ihre Mitglieder motivieren, Ausbilderqualifikationen zu erwerben, profitieren davon und wirken mit, das Ansehen des Pferdesports zu fördern. Denn gerade der Sport mit Pferden ist eine Herausforderung für jeden Pferdefreund. Nur mit fundierter Ausbildung wird man seinem Pferd gerecht und trägt zu dessen Zufriedenheit, Leistungsbereitschaft, Gesundheit und langem Leben bei. Dabei gibt es nichts Schöneres, als eine harmonische Partnerschaft zwischen Pferd und Mensch.