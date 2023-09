Paul Sägmüller zu Gast beim Grünkrauter Seniorennachmittag

Paul Sägmüller, wortgewaltiger oberschwäbischer Erzähler und leidenschaftlicher Geschichtensammler aus Bergatreute (laut ihm „dem schönsten Ort in Oberschwaben“ ‐ „außer Grünkraut“ entgegneten gleich die Gäste), war letzte Woche zu Gast beim Feierabendkreis.

Gleich nach dem Kaffee mit tollen selbstgemachten Kuchen legte er los: Als kleiner Bub habe er schon die Geschichten, die sich die Erwachsenen beim „Hohstuben“ erzählten, gerne gehört und sie bei passender Gelegenheit weitererzählt ‐ bevorzugt dann, wenn sie gruseligen Inhalts waren und der Adressat weiblichen Geschlechts. Das habe sich öfters sehr positiv auf das nähere Kennenlernen ausgeübt, verriet er augenzwinkernd. Und gleichzeitig erklärte er noch die Herkunft des Wortes „Hohstuben“, das immer noch in Gebrauch ist. Und von was er alles erzählte! Vom Schrättele, vom bösen Blick, wie die Diebslichter gemacht und für was sie genutzt wurden, von Abwehrplatten auf den Dächern und von Traufkindern, Zeichenkindern und anderen Gegebenheiten in früherer Zeit. Wie es dazu kam, dass der Freitag ‐ speziell in Verbindung mit der 13 ‐ seinen schlechten Ruf weg hatte und zu was es führen kann, wenn man an einem solchen Tag etwas ausleiht oder Ausgeliehenes zurückbekommt. Er erklärte auch seine Sammlung an „Glücksbringern“ und anderen Dingen, wie die Hasenpfote oder die Maulwurfspfote (= Hasenpfote in klein), die Wunderkette, die Neidfeige und noch vieles andere mehr und auch, wie und warum es zur Hexenverfolgung kam. Und von seiner vermeintlich persönlichen Begegnung mit dem Leibhaftigen, der sich im Nachhinein als riesiger schwarzer Hund entpuppte ‐ „was hättet Sie denkt bei Nacht und Nebel, wenn was riesiges schwarzes auf Sie zukommt, knurrt und blitzende Auga hot?“

Nach gemeinsamem Singen ‐ wie immer schwungvoll begleitet von Herrn Eber ‐ und einem zünftigen Vesper war es auch schon wieder Zeit zum Heimgehen. Alles in allem war es ein sehr unterhaltsamer Nachmittag, den die Zuhörer sehr genossen.

Ein herzliches Dankeschön an die Volksbank Ravensburg-Weingarten für die Übernahme der Kosten! So konnte der Nachmittag für die Gäste kostenlos angeboten werden.