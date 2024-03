Ovationen für Roland Braig bei der SVH-Generalversammlung

Bei seinem Rückblick auf das Vereinsjahr 2023 wies Roland Braig, der übrigens zum 25. Mal eine Jahreshauptversammlung leitete, darauf hin, dass eine stabile Zukuft des SV Haisterkirch nur mit ehrenamlichen Kräften gesichert werden kann.

Roland Braigs Rückblick auf ein Vierteljahrhundert im Ehrenamt als SVH-Vorsitzender war bewegend, zukunftsweisend, auch teiweise emotional, stets nachdenkenkenswert. Wesentliches und Wichtiges auf den Punkt gebracht, hat er mit seiner Aussage: „ Es ist eine lange Zeit gewesen mit Höhen und Tiefen, Freude und Ärger. Unendlich lang ist die Liste mit all dem Erlebten….. Mein Motiv war immer, nicht zu polarisieren, Wogen zu glätten und Kompromisse zu akzeptieren. Eine einheitliche Meinung wird es nur selten geben. Es gilt, immer einen Weg zu finden, den alle mitgehen können.“ Die Liste des Erreichten in dem langen Zeitraum ist beachtlich, sei dies bei bautechnischen, sportlichen und gesellschaftlichen Maßnahmen und Veränderungen. Am Ende von Roland Braigs Ausführungen erhoben sich alle Anwesenden spontan von ihren Plätzen und spendeten kräftigen, langanhaltenden Applaus. Zuvor hatte er allen Helferinnen und Helfern aufrichtig gedankt.

Oberbürgermeister Matthias Henne und Ortsvorsteherin Rosa Eisele würdigten in ihren Ansprachen das beispielhafte Wirken von Roland Braig. Beide betonten dabei, wie wichtig Bewegungs- und Gesundheitsangebote sind, wie wertvoll die Pflege sozialer Kontakte ist. Was hierbei geleistet wurde und wird, sei ein ganz bedeutungsvoller Faktor für den angestrebten, funktionierenden Zusammenhalt von Stadt- und Dorfgemeinschaft. Sinnige Präsente gab es für Roland Braig, überreicht vom Oberbürgermeister. Dazu gehörte ein Paar Pantoffeln für die Ruhephase und ein Mini-Kunstrasenfeld, für das sich Roland Braig im Sinne der 4 Bad Waldseer Fußballvereine stets stark gemacht hat. Die engsten Mitstreiter übergaben ein mit vielen Unterschriften signiertes Erinnerungsbild und einen großen Geschenkkorb. Bettina Stauder-Bitterwolf freute sich über den riesigen Blumenstrauß, der ihr zum Abschied aus dem Ehrenamt als Abteilungsleiterin übergeben wurde. Ein Präsent gab es auch für Andreas Staiger, der 3 Jahre lang das Ehrenamt als Fußballabteilungsleiter ausübte.