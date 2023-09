Outdoor-Gymnastik Baindt spendet an SBBZ

Die Outdoor-Gymnastik Baindt wurde zu Corona-Zeiten von Barbara Lyszus ins Leben gerufen. Der Sport in der Halle war nicht erlaubt und so wurde aus der Not eine Tugend: Unter der Leitung von Barbara Lyszus und Patricia Öttinger trifft man sich seither wöchentlich in zwei Gruppen zur funktionellen Gymnastik unter freiem Himmel. Bei jedem Wetter genießen die Teilnehmer eine Stunde Bewegung mit professioneller Betreuung.

Die Gymnastik wird freundlicherweise von der Gemeinde Baindt durch die Bereitstellung eines geeigneten Platzes unterstützt. Dafür kommt der Gewinn regelmäßig den Blinden und Sehbehinderten des SBBZ zugute.

Im Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Sehen in Baindt leben Kinder mit unterschiedlichen Begabungen und Behinderungen. Die Kinder und ihre Familien kommen aus einem großen Einzugsgebiet. Es ist eine Schule für Kinder, die neben einer Sehbehinderung auch eine geistige und/oder körperliche Behinderung haben. Daneben bietet das SBBZ Sehen an zwei Grundschulen in Baindt und Biberach auch Regelklassen für sehbehinderte und blinde Kinder an. Der Großteil aller Kinder mit Sehbehinderung wird jedoch inklusiv beziehungsweise integrativ beschult. In der Arbeit und dem Tun stehen der junge Mensch und seine Lebensfreude im Mittelpunkt.

Funktionelle Outdoor-Gymnastik ist eine spezielle Form des Trainings, die den Fokus auf Bewegungen legt, die im Alltag nützlich sind. Statt isolierter Muskelgruppen werden hier komplexe Bewegungsabläufe trainiert, um die Kraft, Beweglichkeit und Koordination des gesamten Körpers zu verbessern. Die Bewegung im Freien unterstützt die Immunabwehr, den Stressabbau und das Wohlbefinden. Auch die geistige Gesundheit wird durch die vielfältigen Aufgaben gefördert.

Nach einer Aufwärmphase wechseln sich spezielle Kraftübungen ab mit Konditions- und Koordinationsübungen. Durch den ständigen Wechsel wird Muskelkraft und kardiale Ausdauer gefördert, ohne dass es zu Überlastungen kommt. Zum Abschluss wird ausgiebig gedehnt mit Blick auf den Sternenhimmel.

Genauere Informationen zu Ort und Zeiten finden Sie unter www,osteopathie-belebt.de. Neue Teilnehmer/innen, die ganzheitlich ihr Wohlbefinden fördern wollen, sind jederzeit herzlich willkommen!